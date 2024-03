Roma-Brighton, la coreografia della Curva Sud: “Per l’Europa i tuoi colori sventolo”

Per Roma-Bringhton l'Olimpico è totalmente sold out e i tifosi giallorossi spingeranno Dybala e compagni verso la conquista dei quarti di finale. Poco prima dell'inizio del match la Curva Sud ha esposto una bellissima coreografia. "Spavaldo per l'Europa i tuoi colori sventolo" , questo il testo dello striscione circondato da bandierine rosse, gialle, arancioni e bianche. De Rossi ieri in conferenza stampa ha caricato l'ambiente e i romanisti hanno risposto presente all'appello dell'allenatore. Si tratta del 50esimo tutto esaurito da quando la capienza è tornata al 100%.