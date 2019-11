Roma-Brescia, torna il muro Mancini-Smalling: con loro solo 0,33 gol subiti a partita

Gianluca Mancini e Chris Smalling tornano a giocare insieme in difesa dopo l’emergenza che ha costretto l’italiano a salire in regia di centrocampo. Durante il corso della stagione, i due difensori giallorossi avevano giocato in tre partite diverse uno di fianco all’altro e in tutte le occasioni la Roma ha ottenuto un risultato positivo: contro Lecce, Cagliari e Sampdoria, la squadra di Fonseca ha guadagnato in totale 5 punti, una vittoria e due pareggi. I giallorossi non hanno mai subito gol su azione con loro, ma solamente uno su calcio di rigore. La media gol subiti con il muro italo-inglese è pari a 0,33.