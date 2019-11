Lorenzo Pellegrini è pronto a riprendersi la Roma. In anticipo sulla tabella di marcia, il numero 7 giallorosso è tornato tra i convocati dopo la frattura del piede. “Finalmente” ha scritto in una ‘Stories’ di Instagram. Domani contro il Brescia rivedrà il campo, dove mancava al 29 settembre (Lecce-Roma). L’infortunio di Pastore, out per una botta all’anca, gli regala l’occasione di rientrare subito da titolare, in posizione di trequartista dietro a Dzeko.