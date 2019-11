Roma-Brescia, il web biancazzurro: “Balotelli fuori, una follia. E speriamo in un pareggio”

Tutti con Balotelli. O quasi. A poche ore dalla sfida contro la Roma, i tifosi del Brescia concentrano la loro attenzione sui problemi di spogliatoio e le scelte della società: “Fare a meno di Supermario è una follia“. Voci dal web che fanno il giro di forum e social, alimentando le polemiche in una situazione al limite del surreale: “Una squadra che non vuole retrocedere non può fare a meno di uno come lui”. All’orizzonte si addensano nubi scurissime, segno di una tempesta che rischia di agitare un ambiente in piena lotta per la salvezza: “Presentarsi a Roma senza Balotelli ma con Matri e Ayé rappresenta un suicidio. Speriamo nella clemenza dei giallorossi”.

L’Olimpico nell’immediato, ma quello che spaventa davvero è il prossimo futuro: “La questione è stata gestita nel modo peggiore, ho paura che possano esserci delle ripercussioni a lungo termine sul morale dei calciatori. Cellino sapeva benissimo come è fatto Balotelli, lui è questo nel bene e nel male”. L’unico antidoto alla paura rimane sempre e soltanto il campo: “Un pareggio contro la Roma sarebbe un miracolo e proprio per questo rappresenterebbe il risultato migliore in vista del derby contro l’Atalanta“.