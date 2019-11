Roma-Brescia, i convocati di Fonseca. Torna Pellegrini. Mkhitaryan, Pastore, Spinazzola e Mirante out

La Roma rende noto sul suo profilo ufficiale i venti giocatori disponibili ad affrontare la partita di domani (ore 15) contro il Brescia allo Stadio Olimpico. Lorenzo Pellegrini è rientrato a tutti gli effetti tra le scelte di mister Paulo Fonseca. Mkhitaryan, invece, dovrà ancora aspettare prima di poter tornare ad aiutare gli undici titolari. Out anche Spinazzola e il secondo portiere Antonio Mirante, fuori per una flebite post traumatica. Certezza Dzeko in avanti, ballottaggio Santon–Florenzi sulla destra.