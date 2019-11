Roma-Brescia, arbitra Di Bello

Sarà Marco Di Bello a dirigere Roma-Brescia, gara valevole per la 13ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20. Come reso noto dalla Lega, il match, in programma domenica alle ore 15:00, sarà affidato al fischietto di Brindisi con i guardalinee che saranno Costanzo e Imperiale, mentre nel ruolo di quarto uomo ci sarà Di Martino. Al Var Calvarese con l’Avar che verrà gestito da Del Giovane.