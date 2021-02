Roma-Braga, probabili formazioni: Dzeko dal 1′, Cristante verso il recupero

Dopo lo 0-2 in Portogallo della scorsa settimana, la Roma ritrova il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Olimpico, giovedì 25 febbraio alle ore 21, è infatti in programma la sfida contro gli “Arsenalistas” guidati da Carlos Carvalhal, sconfitti all’andata grazie alle reti di Dzeko e Mayoral.

Solita emergenza difensiva per Paulo Fonseca, costretto a rinunciare a Smalling e Ibanez. Kumbulla potrebbe recuperare per la panchina, mentre a Cristante, colpito dalla lombalgia, il tecnico chiederà uno sforzo per essere presente dal 1′ nel terzetto difensivo con Mancini e l’adattato Spinazzola. Saranno loro ad agire davanti a Pau Lopez, anche perché Fazio e Juan Jesus, gli altri centrali in rosa, non sono stati inseriti nella lista Uefa. Sulle fasce conferme in arrivo per Karsdorp e Bruno Peres, mentre Diawara, autore di un’ottima prestazione al Municipal, sostituirà uno fra Veretout e Villar. In attacco rientrerà Edin Dzeko, supportato da Pedro e Pellegrini. Turno di riposo per Mkhitaryan, mentre El Shaarawy partirà nuovamente dalla panchina in attesa di recuperare la forma migliore.

Senza lo squalificato Esgaio, espulso contro la Roma, Carvalhal potrebbe affidarsi alla difesa a tre, accantonando il 4-3-3 della prima gara. Il Braga dovrebbe quindi scendere in campo con Matheus in porta e la retroguardia composta da Borja, Tormena e Raul Silva. A centrocampo Zé Carlos e Galeno sugli esterni, con Al Musrati e Fransergio al centro. Dietro all’unica punta Sproar, spazio a Ricardo Horta e Gaitan. Sempre indisponibili i vari André Castro, Moura, l’ex Genoa Medeiros e David Carmo, recentemente accostato alla Roma.

Europa League, le probabili formazioni di Braga-Roma

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Borja, Tormena, Raul Silva; Zé Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Horta, Gaitan; Sproar. Allenatore: Carvalhal.