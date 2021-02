Roma-Braga, mercoledì alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Nella serata di ieri è arrivata una convincente vittoria, ma per la Roma è già tempo di pensare alla sfida di ritorno contro il Braga (oltre alla partita di campionato con il Benevento). In vista del match casalingo con i portoghesi, la squadra giallorossa svolgerà la rifinitura mercoledì alle ore 11, a seguire ci sarà la conferenza stampa di Paulo Fonseca (e di un giocatore), programmata alle 13.30. Per quanto riguarda il Braga, invece, l’intervista di Carlos Carvahlal si terrà alle ore 20 nella sala stampa dell’Olimpico, mentre gli “Arsenalistas” si alleneranno nella capitale a partire dalle 21.