Roma-Braga, i convocati di Fonseca: torna Cristante, ci sono tre Primavera

Paulo Fonseca ha convocato 21 calciatori per la partita di stasera contro il Braga. Rispetto alla lista presentata in occasione della sfida col Benevento c’è Cristante, che ha recuperato dalla lombalgia; mancano invece Fazio, Juan Jesus e Pastore, non iscritti in lista Uefa. Presenti anche i Primavera Ciervo, Darboe e Tripi. Questo l’elenco:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola

: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi

: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy