Roma-Braga, Dzeko esce per infortunio: in dubbio per il Milan

Problema muscolare per Edin Dzeko durante la sfida di Europa League tra Roma e Braga. Al 66′ il bosniaco, dopo uno scatto eseguito per liberarsi della marcatura di Rolando, ha accusato un problema all’inguine sinistro e chiesto il cambio. Fonseca l’ha dunque sostituito con Borja Mayoral. In occasione dell’uscita dal terreno di gioco, Dzeko ha detto ai medici di aver sentito tirare il muscolo; in seguito, si è seduto in panchina con una vistosa fasciatura all’altezza della coscia. La presenza del centravanti, che stasera ha realizzato la rete dell’1-0, è quindi da valutare per la prossima partita di campionato contro il Milan, in programma domenica.