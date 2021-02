Roma-Braga, arbitra lo svedese Ekberg. Al VAR Attwell

La Uefa ha designato gli arbitri per i sedicesimi di ritorno di Europa League. La gara tra Roma e Braga sarà diretta dallo svedese Andreas Ekberg che sarà coadiuvato dai connazionali Mehmet Culum e Stefan Hallberg. Quarto uomo lo scozzese John Beaton. Al VAR gli inglesi Stuart Attwell e Paul Tierney.

Per Ekberg è il primo incrocio con la Roma “dei grandi”, anche se nel 2017 ha arbitrato la partita di Youth League fra i giallorossi di Alberto De Rossi e l’Atletico Madrid, che si impose per 2-1. Bilancio negativo, in generale, con le squadre italiane: nel 2015 la Sampdoria perse 4-0 col Vojvodina, nel 2016 il Sassuolo pareggiò per 1-1 con il Lucerna. Due anni più tardi il Milan non andò oltre lo 0-0 contro l’Aek Atene. Un solo precedente tra il fischietto svedese e il Braga: la sconfitta contro il Rangers di un anno fa.

Arbitro: Andreas Ekberg

Assistenti: Culum – Hallberg

IV Uomo: Beaton

VAR: Attwell

AVAR: Tierney