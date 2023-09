Roma, Bove vuole restare: iniziati i colloqui tra agente e società per il rinnovo

Il suo agente lo aveva già anticipato tempo fa, ma è chiaro come la volontà di Bove sia quella di rimanere nella Roma. Il desiderio di restare non è mai svanito e secondo quanto riportato da calciomercato.it nelle ultime ore sono stati fatti dei passi avanti per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista. Infatti ci sarebbe stato un incontro tra Pinto e l'agente del classe 2002 che ha avuto un esito positivo. Non è un caso infatti che durante il mercato estivo siano state respinte alcune richieste per il giocatore, che non ha intenzione di lasciare la Capitale. Bove ha mostrato molta qualità e la società giallorossa è determinata a tenere il centrocampista che tra l'altro è molto stimato anche da Mourinho