Superiamo gli Ostacoli, Bove visita un centro anziani di Tiburtino III

Nuova splendida iniziativa della Roma nell'ambito del progetto "Superiamo gli Ostacoli", che mira al supporto delle categorie più fragili. Lo scorso venerdì 24 febbraio, Edoardo Bove ha visitato un centro anziani del quartiere Tiburtino III, intrattenendosi con gli associati, svolgendo anche una speciale lezione sull'utilizzo dei dispositivi digitali. Come si legge dalla nota del club sul proprio sito ufficiale, "l'iniziativa va avanti già da diversi mesi e punta a rendere donne e uomini della terza età "digitali", consentendo loro di restare in contatto con familiari e amici che vivono distanti, di utilizzare i Social e leggere giornali e riviste online, guardare film, concerti, programmi tv ed eventi sportivi in streaming, ma anche di verificare gli orari dei mezzi pubblici o di comprare biglietti per viaggi e di effettuare operazioni con l'homebanking".