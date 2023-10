Roma, lunedì 23 ottobre Bove riceverà il Premio Cultura Sportiva “Beppe Viola”

La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sport In Oro, Torneo Beppe Viola e Aics Nazionale

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della Figc in via Allegri, a Roma, la conferenza stampa di presentazione del Premio AiCS di cultura sportiva “Beppe Viola”, giunto alla quarantesima edizione. Lunedì 23 ottobre alle ore 17 è in programma la cerimona e Edoardo Bove riceverà il Premio Cultura Sportiva “Beppe Viola” presso il Salone d'Onore del CONI. La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sport In Oro, Torneo Beppe Viola e Aics Nazionale, oltre che sull’App di Rete Oro.