Roma, Bove: “Esordio speciale, è il mio più grande punto di partenza”

Il centrocampista del 2002 ha coronato un sogno contro il Crotone: "Il momento più emozionante della mia vita"

Roma-Crotone è stata una partita indimenticabile per tanti giovani della Roma. Zalewski ha esordito in Serie A, Darboe da titolare ed Edoardo Bove ha fatto il suo debutto assoluto con la maglia giallorossa. A distanza di due giorni, il giovane centrocampista del 2002 ha celebrato sui social il momento in cui Paulo Fonseca lo ha mandato in campo: "Il momento più emozionante della mia vita. ⁣È così speciale perché ricordi da dove sei partito e ti senti in parte appagato per i sacrifici sostenuti. ⁣⁣Detto questo però è altrettanto emozionante poiché speri, sai, anzi credi fermamente che sia il tuo più grande punto di partenza. Grazie Roma".