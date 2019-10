Roma-Borussia M’Gladbach, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

In casa Roma è emergenza totale. Dopo la gara con la Sampdoria si sono aggiunti altri due nomi a una già lunga lista che prevedeva Mkhitaryan, Under, Pellegrini, Diawara e Zappacosta. Ora ci sono anche Kalinic e Cristante tra gli indisponibili. Giovedì contro il M’Gladbach, Fonseca dispone di uomini contati, ma il match è fondamentale per mantenere la vetta della classifica nel girone di Europa League. Dal doppio confronto con i tedeschi, infatti, passerà molto del passaggio alla fase a eliminazione diretta della squadra giallorosa.

PROBABILE FORMAZIONE

Il tecnico portoghese affronterà il Borussia M’Gladbach con il solo Veretout come centrocampista di ruolo. Accanto al giocatore francese possibile l’utilizzo di Pastore in mediana come contro la Sampdoria. Dzeko, vista l’indisponibilità di Kalinic, dovrebbe nuovamente stringere i denti e scendere in campo. Dietro il centravanti bosniaco sicuro del posto è Kluivert, espluso negli ultimi minuti a Genova e che salterà quindi il Milan domenica in campionato.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE ROMA-BORUSSIA M’GLADBACH

Roma-Borussia M’Gladbach verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il fischio d’inizio è in programma per le 18.55 con lo studio pre-partita sullo stesso canale a partire dalle 18.30. Per gli abbonati ci sarà anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o con l’opzione Now tv.