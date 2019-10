Roma-Borussia M’Gladbach, il programma della vigilia: rifinitura alle 11, Fonseca in conferenza alle 13.30

Archiviato il pareggio di domenica scorsa contro la Sampdoria, la Roma chiude temporaneamente il capitolo campionato e si tuffa sull’Europa League. Giovedì alle 18.55 i giallorossi scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per sfidare il Borussia Moenchengladbach in occasione della terza giornata del Gruppo J della competizione continentale. Domani sarà già tempo degli appuntamenti della vigilia. Si parte alle 11 con la rifinitura dei giallorossi di Fonseca sul campo di Trigoria, mentre alle 13.30 il tecnico portoghese interverrà in conferenza stampa al fianco di un calciatore. Più tardi sarà il turno dei tedeschi: alle 17.15 è in programma la conferenza di Marco Rose con un suo giocatore. Alle 18 il tecnico del Borussia Moenchengladbach dirigerà la rifinitura della sua squadra sul campo dello stadio Olimpico.