Roma-Borussia M’Gladbach, ecco i 19 convocati di Fonseca: out anche Santon

Archiviata il pareggio con la Samp in campionato, in casa Roma è tempo di Europa League: domani alle 18.55 i giallorossi scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per sfidare il Borussia Moenchengladbach in occasione della terza giornata del Gruppo J. Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa, mister Fonseca ha diramato la lista dei 19 convocati per il match. Oltre ai vari infortunati, alla lista degli assenti si aggiunge anche Santon, colpito da una sindrome influenzale. Convocati i due Primavera Riccardi e Calafiori.

Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Riccardi

Attaccanti: Dzeko, Antonucci, Kluivert