Roma, bordata di fischi all’Olimpico dopo la sconfitta con la Cremonese

La Cremonese espugna l'Olimpico ed elimina la Roma dalla Coppa Italia. I tifosi non ci stanno e al triplice fischio di Fabbri, hanno fischiato la squadra che si stava dirigendo, come ogni fine partita, verso la Curva Sud. Una dura contestazione da parte dei 60mila giallorossi che anche quest'oggi avevano riempito lo stadio facendo registrare il 20esimo sold out non consecutivo. Questa eliminazione pesa sulla stagione della formazione giallorossa che dopo l'uscita di scena del Napoli proprio per mano della squadra di Ballardini, vedeva la Coppa Italia come un obiettivo raggiungibile.