Roma, boom di abbonamenti: nella fase 2 superata quota 37mila

La stagione si è conclusa con la delusione per la finale di Europa League persa, ma i tifosi della Roma anche nella prossima stagione non faranno mancare il loro enorme apporto. Ad oggi infatti sono più di 37mila gli abbonamenti staccati tra Fase 1 (riservata ai possessori della tessera già nella passata stagione) e la Fase 2 (iniziata nel pomeriggio di ieri). Già la prima fase di vendita aveva fatto registrare 3mila tessere in più rispetto alla passata stagione. Un numero destinato a salire notevolmente con il passare dei giorni e che conferma l'amore incondizionato dei tifosi verso la propria squadra.