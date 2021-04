Roma-Bologna, tutti gli episodi da moviola – LIVE

Dopo la bella vittoria in rimonta contro l’Ajax, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Allo stadio Olimpico, per la 30° giornata di Serie A, si presenta il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La sfida, iniziata alle ore 18, è arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti Alassio e Robilotta, Pezzuto è il IV Uomo. Al VAR designato Fabbri, con Avar De Meo. Di seguito tutti gli episodi della sfida in tempo reale:

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Robilotta

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVar: De Meo

75′ – Ammonito Villar, in ritardo su Soriano

46′ – Tocco di mano involontario di Soumaoro, che di spalle intercetta il pallone in area dopo il controllo di Mayoral. L’arbitro fa proseguire l’azione, che si conclude col tiro dello spagnolo parato da Skorupski

38′ – Ammonito De Silvestri per aver trattenuto per la maglia Pedro

36′ – Ammonito Pedro. Primo giallo del match: fallo dello spagnolo, in netto ritardo su Skov Olsen

32′ – Contrasto a centrocampo tra Diawara e Svanberg. L’arbitro assegna la punizione al Bologna tra le proteste del guineano

29′ – Leggera manata di De Silvestri ai danni di Mayoral durante un contrasto aereo: Guida preferisce tenere il cartellino giallo nel taschino