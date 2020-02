Roma-Bologna, tifoso cacciato dalla tribuna stampa per insulti razzisti a Barrow

La Roma si schiera ancora una volta contro il razzismo. Venerdì sera, durante l’anticipo contro il Bologna, un tifoso è stato cacciato dalla tribuna stampa dell’Olimpico dopo aver urlato degli insulti razzisti nei confronti dell’attaccante rossoblù Musa Barrow. In particolare, l’uomo ha chiamato l’attaccante “negro di m…” durante il secondo tempo della partita. Immediato l’intervento dei giornalisti e degli addetti del club che si trovavano vicino a lui e poi degli addetti alla sicurezza che l’hanno allontanato dallo stadio. L’uomo era entrato allo stadio con un biglietto di tribuna Monte Mario, per poi trasferirsi in quella per la stampa grazie ad un accredito concessogli da un amico giornalista. Quest’ultimo non avrà più l’accredito per andare all’Olimpico.