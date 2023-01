Roma-Bologna, sorpresa in Curva Sud: c’è Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin è tornato in Curva Sud. Ormai non fa quasi più notizia, ma la rock star famosa in tutta il Mondo ha abbandonato la tribuna d'onore e si è stabilito nel settore più caldo dello Stadio Olimpico. Il cantante era già stato fotografato a Roma-Napoli. In quel caso risultato amaro per i giallorossi, mentre per la prima del 2023 i ragazzi di Mourinho hanno regalato una gioia agli oltre 62mila tifosi. Damiano ha anche pubblicato delle storie sul suo profilo ufficiale di Instagram.