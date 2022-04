Roma-Bologna, sold out a un passo: venduti oltre 60 mila biglietti

La società giallorossa ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità competenti circa la possibilità di utilizzare il settore riservato ai tifosi del Bologna

Continua a non fermarsi la corsa per accaparrarsi i biglietti per le gare casalinghe della Roma. Per la prossima partita in programma all'Olimpico, quella contro il Bologna del primo maggio alle 20:45, sono stati venduti oltre 60 mila biglietti. Il sold out è praticamente raggiunto. Inoltre, la società giallorossa ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità competenti circa la possibilità di utilizzare il settore riservato ai tifosi del rossoblù, per i quali ci si aspetta una presenza esigua (al momento sono stati staccati meno di 100 tagliandi). Ennesima risposta dei tifosi della Roma che non lasciano mai sola la squadra. Dati importanti anche in vista della semifinale di ritorno contro il Leicester in programma giovedì prossimo.