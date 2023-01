Roma-Bologna, Solbakken e Karsdorp fuori dai convocati

Esordio rimandato per Solbakken. Ola è fuori dalla lista dei convocati per il match col Bologna. Il norvegese ha svolto il primo allenamento in gruppo solamente tre giorni fa. L'ex Bodo non è ancora pronto per giocare con la sua nuova maglia e dovrà aspettare la gara col Milan in programma domenica alle 20.45. Ha deciso di non lasciare da soli i suoi nuovi compagni di squadra e sarà in tribuna all'Olimpico. Anche Karsdorp è fuori dai convocati, il terzino è sul mercato e difficilmente resterà nella Capitale. Lo strappo con Mourinho non si è ricucito in questi mesi e oggi non sarà a disposizione. Il tecnico ha rivoluzionato la Roma per la prima sfida del nuovo anno. Abraham e Zalewski in panchina, davanti la coppia d'attacco è composta da Zaniolo e Dybala. Esordio dal 1' per Tahirovic.