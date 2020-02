Roma-Bologna, rosso diretto a Cristante: salterà l’Atalanta

Piove sul bagnato. Il momentaneo svantaggio della Roma è aggravato dall’espulsione di Bryan Cristante. Guida non ha concesso sconti al giovane centrocampista per il fallo su Orsolini. Il numero 4 giallorosso salterà dunque la partita contro l’Atalanta della prossima settimana. Per Fonseca invece sarà emergenza a centrocampo: con l’infortunio di Diawara, il tecnico portoghese avrà gli uomini contati in regia e sarà costretto a studiare la mossa più opportuna per trovare la contromossa alla squadra di Gasperini.