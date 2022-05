Roma-Bologna, Rizzitelli omaggiato prima del match: giro di campo e applausi

Presente allo stadio l'ex giocatore che nel 1991 aveva vinto la Coppa Italia: è l'ospite speciale del match

Tutto pronto per Roma-Bologna in scena questa sera alle 20:45 all'Olimpico. Ospite speciale per il match Ruggiero Rizzitelli che poco prima dell'inizio della partita è sceso in campo tra gli applausi dei tifosi. Sotto la curva sud ha salutato i fan e si è preso l'abbraccio dei tanti presenti che per l'ennesima volta hanno riempito lo stadio. Con i giallorossi, l'ex giocatore, nel 1991 aveva vinto la Coppa Italia, e sempre in quell'anno aveva sfiorato la conquista della Coppa UEFA.