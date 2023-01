Roma-Bologna, probabili formazioni dei quotidiani: c’è Dybala, dubbio a centrocampo

L'Olimpico è tutto esaurito (per la diciottesima volta) e i tifosi vogliono vedere la prima vittoria del 2023 per partire con il piede giusto nel nuovo anno

La Roma torna a giocare in campionato questo pomeriggio alle 16:30 contro il Bologna, dopo la pausa per il Mondiale di oltre 50 giorni. L'Olimpico è tutto esaurito (per la diciottesima volta) e i tifosi vogliono vedere la prima vittoria del 2023 per partire con il piede giusto nel nuovo anno. Mourinho si affida ai 'fab four': Pellegrini a centrocampo, Dybala e Zaniolo sulla trequarti e Abraham punto di riferimento offensivo.