Roma-Bologna, esultano Pedro e Spinazzola. Mayoral: “Che sensazione” – FOTO

La Roma centra una vittoria fondamentale per sperare ancora nella Champions League. I giallorossi battono 1-0 il Bologna grazie alla rete di Borja Mayoral a fine primo tempo. Fonseca fa tanto turnover e, con Pellegrini e Cristante fuori, la fascia di capitano finisce sul braccio di Mancini, per la prima volta dall’inizio e nel giorno di un traguardo importante. “Un onore toccare quota 100 presenze in Serie A, un onore la fascia da capitano. Oggi un’altra importante vittoria di squadra, testa a giovedì! Avanti Roma”, scrive il difensore della Roma su Instagram. Spinazzola, invece, dalla tribuna per infortunio, esulta con un semplice “+3”. Poi il “Daje Roma” di Calafiori nelle stories. Gioia social concisa e applausi anche da Pedro, poi è toccato a Borja Mayoral. “Quella sensazione”, il commento dello spagnolo con una foto della sua esultanza dopo il gol che ha deciso il match.