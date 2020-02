Roma-Bologna, le probabili formazioni: Perotti trequartista, Kolarov a sinistra – LIVE

Invertire subito la rotta e provare a mettersi alle spalle definitivamente la brutta sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sarà una Roma ricca di voglia di rivalsa quella che scenderà in campo questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico contro il Bologna. La squadra di Fonseca dovrà però fare a meno di Pellegrini, espulso a Reggio Emilia, con Diego Perotti pronto a raccogliere il testimone del numero 7. Sulla sinistra potrebbe tornare dall’inizio Kolarov, mentre per il resto scelte obbligate con Dzeko inamovibile riferimento offensivo. Tante assenze anche per gli ospiti, che non potranno schierare Medel, Poli, Sansone e Santander. Ancora in dubbio la presenza di Mihajlovic, dimesso quest’oggi dalla clinica di Sant’Orsola dopo un altro ciclo di terapie antivirali.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Cetin, Fazio, Spinazzola, Jesus, Bruno Peres, Villar, Pastore, Mkhitaryan, Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswill; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Svanberg, Mazza, Skov Olsen, Juwara.

All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro: Guida

Assistenti: Di Iorio – Imperiale

IV Uomo: Sacchi

Var: Irrati

AVar: Carbone