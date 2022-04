Roma-Bologna, le probabili formazioni di Mourinho e De Feo

Possibile turno di riposo per uno dei tre centrali, probabilmente Smalling. Assenti Mkhitaryan e Sergio Oliveira

La Roma si prepara alla sfida contro il Bologna facendo i conti con l'infortunio di Mkhitaryan. L'armeno non sarà a disposzione per un po' a causa del problema al flessore destro rimediato a Leicester. Inoltre, Mourinho dovrà fare anche a meno di Oliveira per squalifica. Un centrocampo da ridisegnare dunque per lo Special One che nelle retrovie si affiderà al solito Rui Patricio con Mancini, Ibanez e Kumbulla. In questo momento, infatti, il più vicino a sedersi in panchina sembra essere Smalling. Accanto a Cristante - unico titolare a disposizione per la mediana - giocherà probabilmente Veretout, ma attenzione alla carta Bove. Sulle fasce correranno Karsdorp e Zalewski anche se il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a uno dei due. Ad agire da trequartista sarà Pellegrini mentre in attacco viaggia verso la conferma la coppia formata da Zaniolo - al ritorno dopo la squalifica scontata contro l'Inter - e Abraham. De Feo, invece, dovrebbe optare sugli stessi undici che hanno battuto l'Inter nel recupero della ventesima giornata. Un 3-5-2 con l'ex Skorupski in porta, protetto da Soumaoro, Medel e Theate. Schouten sarà il mediano con Soriano e Svanberg mezz'ali. I quinti sulle fasce saranno De Silvestri e Hickey. Davanti il capocannoniere della squadra Arnautovic sarà accompagnato da Barrow.