Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: Mou manda Abraham in panchina

Le scelte del portoghese in vista del ritorno delle semifinali di Conference League contro il Leicester: tornano Veretout e Maitland-Niles

Manca pochissimo all'inizio di Roma-Bologna e José Mourinho decide di non rischiare per la sfida di Serie A contro i felsinei in vista del ritorno all'Olimpico delle semifinali di Conference League con il Leicester: c'è una finale da conquistarsi giovedì alle 21. Riposa Smalling, Zalewski e Karsdorp.