Roma-Bologna, le formazioni ufficiali di Mourinho e Thiago Motta

Dybala e Zaniolo in avanti. Abraham parte fuori, prima da titolare per Tahirovic

Dopo oltre 50 giorni torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano il Bologna e vanno a caccia dei tre punti. Mourinho ritrova Dybala dal 1'. Il neo campione del Mondo è tornato prima nella Capitale e guiderà l'attacco. Insieme a lui Zaniolo, panchina per Abraham. Prima da titolare per Tahirovic, a sinistra spazio a El Shaarawy. Parte fuori Zalewski. Confermata la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.