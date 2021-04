Roma-Bologna, le formazioni ufficiali di Fonseca e Mihajlovic

Ultima chiamata per la Champions. La Roma di Fonseca prova a restare aggrappata, nonostante la classifica, alle residue speranze di centrare un piazzamento tra le prime 4 in classifica. Avversaria, all’Olimpico, un Bologna ormai tranquillo da settimane e mai riuscito, nel corso della stagione, a fare il definitivo salto di qualità tanto auspicato da Mihajlovic. All’andata, al Dall’Ara, i giallorossi giocarono probabilmente la loro miglior partita stagionale, strapazzando i rossoblù con un inequivocabile 5-1 esterno.

Tanti dei protagonisti di quella gara non sono presenti, per infortuni, squalifiche o scelte tecniche, nell’undici titolare proposto da Fonseca. In porta si rivede Mirante, con i titolarissimi Mancini e Ibanez c’è Fazio, che trova spazio grazie agli infortuni di Smalling e Kumbulla e la squalifica di Cristante. Veretout si accomoda in panchina dopo le fatiche di coppa, rientra dal primo minuto Villar in coppia con Diawara. Sugli esterni debutto per Reynolds, mentre sulla fascia opposta c’è Bruno Peres, mentre è Carles Perez il partner di Pedro sulla trequarti. In attacco staffetta ormai consolidata, con Mayoral titolare e Dzeko pronto a entrare dalla panchina.

Non ci sono particolari sorprese nel Bologna: Mihajlovic ritrova l’ex di giornata Skorupski tra i pali, con il polacco che ha smaltito il Covid. Difesa a 4 con De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Dijks. In mediana spazio alla coppia Schouten-Svanberg, insostituibile sulla trequarti Soriano. Esterni d’attacco Skov Olsen, ancora preferito a Orsolini, e Barrow a supporto dell’unica punta Palacio.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

Queste le scelte dei due tecnici per la gara dell’Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Diawara, Villar, Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio

All.: Mihajlovic