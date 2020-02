Roma-Bologna, la probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Tempo per la Roma di resettare dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questa sera, alle 20.45, i giallorossi daranno il via alla 23esima giornata di Serie A ospitando il Bologna di Mihajlovic, alle prese con tanti infortuni e defezioni. L’obbiettivo della squadra di Fonseca è quello di ricominciare a macinare punti in ottica Champions League e mettete pressione all’Atalanta che giocherà domani contro la Fiorentina.

PROBABILE FORMAZIONE

Pochi dubbi per Paulo Fonseca, che potrebbe riproporre Kolarov sulla sinistra dopo le ultime maglie da titolare di Spinazzola. Mediana obbligata con Cristante e Veretout, mentre il vero rebus è sulla trequarti. Con l’assenza di Pellegrini, out per squalifica, al centro l’indiziato numero uno per sostituire il numero 7 è Diego Perotti, con gli altalenanti Under e Kluivert ai suoi lati. Dovrebbe quindi partire dalla panchina Mkhitaryan, tornato a disposizione del tecnico proprio per la sfida con il Bologna. In attacco ci sarà come al solito Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA



Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Calcio Uno (251). Il pre partita inizierà alle 20.15 sempre sul canale 202 e la telecronaca del match sarà affidata alla coppia Compagnoni-Marchegiani. Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma Now Tv scaricando l’apposita applicazione.