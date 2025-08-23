forzaroma news as roma Roma-Bologna, la moviola: manca un giallo per Cambiaghi

news as roma

Roma-Bologna, la moviola: manca un giallo per Cambiaghi

Roma-Bologna, la moviola: manca un giallo per Cambiaghi - immagine 1
Episodi dubbi, cartellini e casi Var del match dell'Olimpico
Redazione

Prima partita dell'anno per la Roma di Gasperini, all'Olimpico arriva il Bologna di Vincenzo Italiano. L'arbitro del match sarà Zufferli. Con la Roma tre precedenti per il fischietto della sezione di Udine, tutti lo scorso anno: prima il ko interno con l'Empoli, poi le vittorie con Genoa e Venezia.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. AVar: Fabbri.

Roma-Bologna, la moviola

—  

62' - Ammonito Mancini

22' - Cambiaghi stende Soulé sulla fascia destra, ma Zufferli non estrae il cartellino giallo

19' - Ammonito Freuler per un fallo su Koné

16' - Annullato un gol al Bologna: Immobile serve Orsolini che gonfia la rete dall'area piccola, ma l'ex Lazio era partito in fuorigioco.

 

Leggi i
commenti
News as roma: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA