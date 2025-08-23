Prima partita dell'anno per la Roma di Gasperini, all'Olimpico arriva il Bologna di Vincenzo Italiano. L'arbitro del match sarà Zufferli. Con la Roma tre precedenti per il fischietto della sezione di Udine, tutti lo scorso anno: prima il ko interno con l'Empoli, poi le vittorie con Genoa e Venezia.
forzaroma news as roma Roma-Bologna, la moviola: manca un giallo per Cambiaghi
news as roma
Roma-Bologna, la moviola: manca un giallo per Cambiaghi
Episodi dubbi, cartellini e casi Var del match dell'Olimpico
Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. AVar: Fabbri.
Roma-Bologna, la moviola—
62' - Ammonito Mancini
22' - Cambiaghi stende Soulé sulla fascia destra, ma Zufferli non estrae il cartellino giallo
19' - Ammonito Freuler per un fallo su Koné
16' - Annullato un gol al Bologna: Immobile serve Orsolini che gonfia la rete dall'area piccola, ma l'ex Lazio era partito in fuorigioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA