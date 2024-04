Roma-Bologna, il club celebrerà i tifosi giallorossi: tutte le iniziative

Roma-Bologna sarà un match di fondamentale importanza per la corsa alla Champions League. L'Olimpico sarà nuovamente tutto esaurito e il club ha organizzato una serie di iniziative per ringraziare i tifosi giallorossi: ⁠durante il warmup ci sarà la premiazione dell’abbonato più giovane e quello più anziano, da parte di una leggenda della Roma. Inoltre ci sarà anche un lancio della maglie 'matchday' da parte di Romolo. A fine partita i vincitori del concorso 'Meet e Greet' incontreranno i calciatori giallorossi. Per l'occasione i tifosi possessori di Fan Token $ASR su socios.com hanno avuto la possibilità di scegliere la playlist musicale di questa partita speciale.