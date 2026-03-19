Gasperini e la Roma si giocano tutto in una notte. All'Olimpico stasera arriva il Bologna nel ritorno degli ottavi di Europa League, con la coppa che diventa un obiettivo concreto viste le difficoltà in campionato, dove pure nulla è ancora perso. Ma le assenze pesano e per questo il tecnico dovrà anche stavolta inventarsi qualche soluzione in attacco. Scontata la presenza di Malen, i ragionamenti vanno sul resto e partono dalla titolarità di Koné, pur non al meglio, e l'avanzamento di Cristante con Pisilli in mediana. In coppia con l'olandese gli indizi portavano a El Shaarawy, ma in queste ore è salita molto forte la candidatura di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 è diventato così l'indiziato numero 1 ad agire a sostegno dell'ex Aston Villa, che sia vicino a lui o qualche metro più indietro accanto a Cristante. Dopo il gol preziosissimo all'andata, dove è entrato nella ripresa, Gasperini è orientato ad affidarsi di nuovo all'ex capitano per trafiggere il Bologna.