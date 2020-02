Roma-Bologna, fischietto a Guida: bilancio positivo, ma contro i rossoblù le cose cambiano

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare la sfida tra Roma e Bologna in programma domani sera alle 20.45. Con il fischietto nato a Pompei, i giallorossi hanno un bilancio tutto sommato positivo: in 19 partite sono 9 le vittorie con 4 sconfitte e 6 pareggi. In questa stagione la Roma e Guida si sono già incrociate in tre occasioni: la prima il derby di andata finito 1-1, poi la vittoria 3-1 in casa del Verona a dicembre e infine il ko contro la Juve dello scorso 12 gennaio. La curiosità è costituita dal fatto che quello di domani sarà il terzo Roma-Bologna diretto dall’arbitro classe ’81. Il primo risale al 29 gennaio 2012, il secondo al 16 settembre 2012: rispettivamente un pareggio (1-1) e una sconfitta (2-3). Se lo score è positivo nei bilancio generale, quello nei match contro i rossoblù fa in qualche modo preoccupare la Roma. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati, con i giallorossi che lo ricordano in questa stagione per la trasferta di Udine (e l’espulsione sbagliata nei confronti di Fazio) e il ko casalingo contro l’Atalanta.