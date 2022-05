Roma-Bologna, dove vedere la partita in tv e diretta streaming

Giallorossi di nuovo in campo davanti al pienone dell'Olimpico. L'obiettivo è puntare all'Europa e scavalcare di nuovo la Lazio

La Roma di José Mourinho torna in campo. Dopo il pareggio di Leicester dell'andata delle semifinali di Conference League , i giallorossi sono attesi dal pubblico delle grandi occasioni (sold out) per la partita di Serie A contro il Bologna . L'obiettivo è quello di scavalcare nuovamente i "cugini" della Lazio , puntare dritti al quinto posto e, ovviamente, continuare la marcia trionfale che ha avuto una battuto d'arresto solo con l' Inter la scorsa settimana.

Il match dello stadio Olimpico di Roma si potrà vedere in diretta Tv su DAZN grazie a una Smart TV con l’app che su tutte le tv collegate a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, oppure sarà disponibile in streaming sempre sull'app di DAZN. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.