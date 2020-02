Guida fischia la fine del primo tempo e dagli spalti piovono i fischi per la squadra di Fonseca. La Roma, dopo la brutta prestazione del primo tempo contro il Sassuolo, è di nuovo sotto contro il Bologna. I tifosi non perdonano l’atteggiamento dei giallorossi e si fanno sentire nelle orecchie dei giocatori, sperando in una reazione nel secondo tempo per poter riacciuffare la partita.