Roma-Bologna, Cremonini con l’amico giallorosso: “Abbiamo rivisto il sole”

Roma-Bologna è la prima partita del 2023 per i giallorossi. All'Olimpico ci sarà anche Cesare Cremonini (tifoso rossoblù) insieme ad un suo amico di fede romanista. Il cantante ha raccontato il viaggio verso la capitale sul suo profilo Twitter: "Sono partito da Bologna per andare a vedere Roma-Bologna all’Olimpico, dopo 33 giorni di nebbia fitta padana senza uno straccio di cielo. Io e il mio migliore amico (romanista) accecati come due talpe di campagna, abbiamo appena rivisto il sole! (Sembriamo vestiti da sci)".