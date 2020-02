La Roma e il Bologna si troveranno faccia a faccia venerdì sera all’Olimpico. Il difensore degli emiliani Mattia Bani ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Non vedo l’ora che sia venerdì e di marcare Dzeko, è un grandissimo attaccante e per me rappresenterà un bel banco di prova. Ci approcciamo a questa trasferta con l’idea di fare punti, questa è la nostra mentalità e ci proveremo anche in casa della Roma”.