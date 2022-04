Roma-Bologna, arbitra Fabbri. Al Var Piccinini

Il fischietto di Ravenna ha incontrato i giallorossi nelle gare contro Empoli e Spezia

Sono stati comunicati gli arbitri per la trentacinquesima giornata di Serie A. La direzione di Roma-Bologna, in programma il 1 maggio alle 20:45, ci sarà Fabbri coadiuvato da Piccinini e Alassio come Var e Avar. Gli assistenti saranno Raspollini e Di Gioia mentre a fare da IV uomo ci sarà Camplone. Il fischietto di Ravenna ha incontrato la Roma nelle gare contro Empoli e Spezia, entrambe vinte dai giallorossi. In particolare nella seconda il direttore concesse un rigore al 99' in seguito a un calcio sul volto ricevuto da Zaniolo una volta richiamato dal Var. Il tiro dal dischetto venne poi realizzato da Abraham.