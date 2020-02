Fonseca: “Sono l’unico che parla ai giocatori. Kolarov è un’opzione” – LIVE

La Roma mette nel mirino il Bologna. Domani sera la squadra di Fonseca affronta quella di Mihajlovic, in forma e reduce dalla vittoria all’ultimo minuto contro il Brescia. I giallorossi, invece, devono assolutamente riscattare il brutto ko col Sassuolo, soprattutto per arrivare allo scontro diretto di sabato prossimo a Bergamo almeno con gli stessi punti dell’Atalanta. Per questo la sfida di domani assume un’importanza altissima: il tecnico Paulo Fonseca presenta la gara alle 13.30 nella consueta conferenza stampa della vigilia a Trigoria. Queste le parole del tecnico:

A capito cosa è successo contro il Sassuolo?

“Sì, ho analizzato cosa è successo. Per me è facile capire cosa è successo”.

Quali sono le condizioni di Pastore e Mkhitaryan?

“I due si sono allenati normalmente. Miki sta meglio di Pastore. Ci sono però entrambi per la partita”.

Cosa fa un allenatore per il salto di qualità da squadra vincente?

“Stiamo lavorando per cambiare questa mentalità. Non è stato solo un problema di mentalità. Abbiamo sbagliato tatticamente, ho sbagliato io tatticamente e i calciatori tecnicamente e tatticamente. E’ un problema di come abbiamo iniziato la partita. Quando si sbaglia così, come nei due primi gol, la squadra ha perso equilibrio. Dopo l’intervallo siamo stati meglio. Prima però abbiamo perso equilibrio. Abbiamo giocato bene con la Lazio, ma la prima parte con il Sassuolo è stata totalmente diversa. Il principale problema è stato tecnico e tattico. Mentalmente stiamo lavorando con i giocatori per far capire di essere sempre ambiziosi e avere una mentalità vincente. In questa stagione ho sentito che questa squadra ha ambizione. Anche quando abbiamo perso, Torino, Juventus ad esempio, abbiamo lottato. Poche volte non abbiamo avuto ambizione. Abbiamo fatto una parte con il Sassuolo decisamente contraria a quella che noi vogliamo”.

Parliamo di Kolarov. Giocatori di personalità possono essere utili già con il Bologna?

“Vediamo domani. Ho uno-due dubbi. Non voglio parlare di giocatori che potrebbero giocare domani. Kolarov è un leader. Può essere un’opzione”.

Ha dichiarato che è abituato a gestire lo spogliatoio da solo. Cosa è successo a Reggio Emilia? Ritiene interventi esterni utili?

“Non voglio parlare di quello che succede nello spogliatoio. Sono io che parlo sempre ai giocatori. Si è parlato molto di questa cosa. Siamo tutti insieme, allenatore e società. Senza dubbio”.

Pellegrini è squalificato, volevo tornare su Pastore. Non è in grado di giocare titolare?

“E’ difficile. Abbiamo altre soluzioni, abbiamo Miki, Kluivert che può giocare anche lì. Perotti anche. Pastore non è al meglio per iniziare la partita”.

Lei non commenta mai gli arbitri. Con il Sassuolo però l’arbitro è stato molto severo e cattivo nei confronti della Roma, visti i tanti gialli, uno poi trasformato in rosso. Anche per questa partita si sente di dire lo stesso, visto che a un certo punto è sembrato un accanimento verso i suoi giocatori

“Non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato, ma perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare di arbitri, ma è difficile capire perché una squadra come la Roma ha molti cartellini gialli. Il metro di giudizio in Italia non è uniforme. Non siamo così cattivi da giustificare tutti questi cartellini gialli. La mia insoddisfazione nella partita è solo per questo”.