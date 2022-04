Roma-Bodo: vicino il sold out. Oltre 60mila i biglietti venduti

I tifosi giallorossi pronti a spingere la squadra di Mourinho nel ritorno dei quarti di finale

Dopo la sconfitta di ieri in Norvegia all'Aspmyra Stadion, la Roma giovedì prossimo avrà bisogno del calore di tutti i suoi tifosi per superare lo scoglio Bodo/Glimt e continuare il percorso in Conference League. E i sostenitori giallorossi, che mai hanno lasciato sola la squadra, specie nei momenti di difficoltà, hanno risposto presente: sono oltre 60mila i biglietti venduti per la partita di ritorno dei quarti di finale del 14 aprile all'Olimpico, con il sold out che si avvicina. Sono, infatti, 68mila i ticket messi a disposizione dalla società, con circa 4mila posti riservati ai tifosi norvegesi.