Roma-Bodo, tornerà Mancini: possibile esclusione per Zaniolo

Il numero 22 è pronto a entrare a gara in corso per spaccare la partita

Dopo la vittoria in rimonta contro la Salernitana, la Roma ha messo nel mirino la sfida contro il Bodo di giovedì. L'obiettivo è quello di ribaltare il 2-1 dell'andata per raggiungere la semifinale. Secondo quanto riporta Sky Sport, per farlo Mourinho potrà contare sul recupero da titolare di Mancini, uscito malconcio dal "campo di plastica" dell'andata. Gli esami, però, hanno escluso lesioni dunque il centrale, tenuto a riposo in campionato, riprenderà il suo posto nel terzetto davanti a Rui Patricio. Lo stesso non vale per Zaniolo. Il numero 22 è a disposizione, ma va verso un'altra panchina. La strategia dello Special One potrebbe essere quella di mandarlo in campo a gara in corso per spezzare la partita come ha fatto contro Lecce, Spezia e Salernitana. La Roma ha un solo risultato a disposizione e le premesse fanno di questo match un appuntamento ancor più infuocato. I tifosi, che hanno fatto registrare il sold out, sono pronti.