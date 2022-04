Roma-Bodo, la coreografia della sud con il vecchio stemma: “Fino alla vittoria”

Torna ancora una volta, tra le tantissime bandiere, il vecchio stemma a colorare l'Olimpico

L'Olimpico sold out è da brividi con oltre 65mila persone presenti. I tifosi della Roma dopo aver riempito tutto lo stadio, non si smentiscono ancora una volta e la curva sud, anche questa sera, sfoggia una delle sue coreografie poco prima del fischio di inizio: "Fino alla vittoria" si legge sullo striscione presente nel settore più caldo e stracolmo di bandiere giallorosse. Poi immancabile al centro il vecchio stemma del club, tanto caro ai suoi tifosi. L'ambiente e l'atmosfera giusta ci sono, ora il resto dovranno farlo gli undici scesi in campo.