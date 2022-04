Roma-Bodo/Glimt: le probabili formazioni di Mourinho e Knutsen

Zaniolo potrebbe partire ancora fuori mentre tornerà capitan Pellegrini dal 1'

Archiviata la sfida con la Salernitana la Roma deve pensare al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo. Dopo una settimana di polemiche extra campo i giallorossi sfideranno i norvegesi con un Olimpico stracolmo. Zaniolo parte dalla panchina pronto per essere decisivo a gara in corso. Stessa formazione che ha battuto la Lazio, torna Pellegrini dopo il turno di qualifica in Serie A. Davanti a Rui Patricio tornerà Mancini insieme a Smalling e Ibanez. A destra il solito Karsdorp mentre a sinistra torna Zalewski dopo il turnover contro la Salernitana. A centrocampo ci saranno Cristante e Oliveira mentre dietro ad Abraham oltre al capitano giallorosso ci sarà Mkhitaryan. Molti di dubbi di formazione per Knutsen. Solbakken, Moe e Pellegrino sono a rischio per la sfida di ritorno.