Roma-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali di Mourinho e Knutsen

Solo due settimane fa la Roma tornava da Bodo con una delle sconfitte peggiori della sua storia. Stasera, davanti a un Olimpico quasi al massimo della capienza consentita, proverà a riscattarsi. Mourinho non fa turnover questa volta in Conference League e schiera un undici versione campionato. Niente spazio per Calafiori. Al posto dell'infortunato Vina a sinistra c'è Ibanez, con Cristante schierato come centrale al fianco di Mancini. A centrocampo la coppia titolare è formata da Veretout e Darboe. In avanti, dietro ad Abraham, largo a Zaniolo, Mkhitaryan (in posizione di trequartista al posto di Pellegrini e El Shaarawy.